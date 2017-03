Ich Troje z nową wokalistką z "The Voice of Poland"

Pod koniec lutego oficjalnie doszło do zmiany wokalistki w zespole Ich Troje - u boku Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwy pojawiła się niespełna 19-letnia Agata Buczkowska, którą możemy pamiętać z telewizyjnych programów.

Agata Buczkowska w "The Voice of Poland" /TVP

Agata Buczkowska jesienią 2016 r. w programie "The Voice of Poland" dotarła do etapu bitew. Na etapie przesłuchań w ciemno (przebój "Maniac" Michaela Sembello) swój fotel odwrócili Tomson i Baron oraz Andrzej Piaseczny. Młoda wokalistka wybrała wówczas członków Afromental, pomimo że doświadczony wokalista nosił ją nawet na rękach. Ostatecznie w bitwach doszło do kradzieży i Piaseczny w końcu dopiął swego, znów nosząc Agatę na rękach.

Wideo Voice of Poland VII – Agata Buczkowska i Maja Wojtaszek – „W 5 smakach”

Wcześniej Buczkowska dotarła do ćwierćfinałów także w "Must Be The Music" i "Mam talent". Wygrała też programu Young Sing Stars w radiu Young Stars dla wokalistów stawiających swoje pierwsze kroki na scenie.

"Ten zespół na kolejne przynajmniej dwa lata ma nową wokalistkę" - ogłosił na Facebooku Michał Wiśniewski, oficjalnie przedstawiając Agatę Buczkowską w Ich Troje.



"Ona jest na tyle dojrzała, na tyle dorosła, że odnalazła się na tej scenie, a wy przyjęliście ją mega ciepło. Z tego powodu bardzo się cieszę, bo przed nami nagranie nowej płyty. To przede wszystkim wyzwanie dla Jacka [Łągwy, kompozytora Ich Troje] i to w zasadzie on zdecydował o wyborze" - dodał lider grupy.

Agata Buczkowska jest wokalistką numer 7 w Ich Troje. Zastąpiła Martę Milan, która w zespole występowała od 2013 r. Wcześniej śpiewały Magda Femme (1995-2001), Justyna Majkowska (2001-03), Anna Świątczak (2003-10), Jeanette Vik (2010-11) i Justyna Panfilewicz (2011-13).

Wideo Michał Wiśniewski i Justyna Majkowska znowu razem (Dzień Dobry TVN/x-news)