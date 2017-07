Ich Troje: "Letnia przygoda" Michała Wiśniewskiego i ekipy

Poniżej możecie zobaczyć wakacyjny teledysk "Letnia przygoda" grupy Ich Troje. Tym utworem ekipa Michała Wiśniewskiego zapowiada nowy album "Pierwiastek z dziewięciu".

Michał Wiśniewski prezentuje nowy teledysk Ich Troje

Przez pięć pierwszych lat działalności Ich Troje tworzyli Michał Wiśniewski, Jacek Łągwa i Magda Femme. Na przełomie XX i XXI wdarli się na szczyt list przebojów, stając się najbardziej popularnym zespołem w Polsce. Na przekór mediom, które początkowo nie chciały grać ich piosenek, odnieśli spektakularny sukces, sprzedając łącznie trzy miliony płyt.

Późniejsze lata to kolejne zmiany wokalistek, od Justyny Majkowskiej i Ani Świątczak, przez Jeanette Vik, Justynę Panfilewicz i Martę Milan, aż do śpiewającej z zespołem od wiosny tego roku Agaty Buczkowskiej, pamiętanej z "The Voice of Poland".

To właśnie z Buczkowską grupa nagrała nowy album, który ukaże się 11 listopada. Na płycie "Pierwiastek z dziewięciu" znajdzie się 12 nowych utworów napisanych w Harszu na Mazurach.

Specjalnym bonusem będzie "Letnia przygoda". Po sesjach do nowego wydawnictwa klawiszowiec zespołu Marek Błaszczyk "jamował" z kolegami m.in. wykorzystując repertuar Piotra Bukartyka.

"Lekkość tego pastiszu dopadła nas wszystkich i stwierdziliśmy, że piękna pogoda jest wystarczającym powodem aby ten nigdzie dotąd nie zarejestrowany utwór - nagrać" - przekonują muzycy Ich Troje.

Autor piosenki zgodził się na nagranie nowej wersji, dlatego "Letnia przygoda" znajdzie się na płycie Ich Troje.