Ich Troje i "Czerń i biel". Michał Wiśniewski: Oddzielamy rzeczywistość od fikcji

"Czerń i biel" to kolejny utwór promujący płytę "Pierwiastek z dziewięciu".

To pierwszy album nagrany ze śpiewającą w Ich Troje od wiosny 2017 roku Agaty Buczkowskiej, pamiętanej z "The Voice of Poland".

Na płycie znalazło się 12 nowych utworów napisanych w Harszu na Mazurach oraz bonus - "Letnia przygoda" Piotra Bukartyka.

"Gdzie czerń - tam biel, gdzie życie tam i śmierć" - to fragment tekstu "Czerń i biel".

Teledysk rozpoczyna cytat Marka Twaina "Pogłoski o mojej śmierci były mocno przesadzone", a w klipie możemy zobaczyć Michała Wiśniewskiego w trumnie.

"Czyżby Michał Wiśniewski tymi słowami nawiązywał do mediów, które już tyle razy przepowiadały mu upadek, 'śmierć' jako artysty, koniec? To jest ten moment, w którym udowadnia wszystkim, że nie ważne jest to, jak upadasz, a jak się podnosisz" - czytamy w informacji o klipie.

"Oddzielamy rzeczywistość od fikcji" - uspokaja wokalista w materiale nakręconym na planie.

Zespół przekonuje, że wciąż ma się dobrze, a 8 września w Opolu odbędzie się specjalny koncert z okazji 30 lat na scenie Michała Wiśniewskiego. Na scenie pojawi się gościnnie Justyna Majkowska, wokalistka Ich Troje w latach 2001-03.



Zdjęcia do klipu odbyły się w miejscu Agrokultura Korfowe, znajdującym się na skraju Puszczy Kampinoskiej. Za realizację odpowiada ekipa Smoła Studio, a pracą koordynował sam Michał Wiśniewski, który po raz pierwszy wyreżyserował swój teledysk.

W teledysku nie zabrakło dzieci, rodziny, przyjaciół Michała - ludzi, którzy są przy nim od zawsze m.in. Witolda Dębickiego, Krzysia Hanke, znajomych, ale też fanów zespołu.