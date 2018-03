IAMX prezentuje "Stardust" w dwóch wersjach

"Stardust" to najnowszy teledysk IAMX-a, w którym gościnnie pojawia się Kat Von D. Klip doczekał się także nieocenzurowanej wersji.

Kat Von D w teledysku "Stardust" /

Teledysk do utworu "Stardust" trafił do sieci na początku marca. Klip, który powstał w Los Angeles, został osobiście wyreżyserowany przez Chrisa Cornera.



Clip IAMX Stardust (Censored)

"Najpierw wynająłem industrialny loft, w którym przez miesiąc eksperymentowałem ze światłem i kamerą. Nigdy nie pracuję ze skończonym pomysłem. To bardziej dla mnie jak układanie puzzli. Nie lubię zwykłej narracji, uwielbiam sztukę wizualną i performance" - wyjaśnia artysta.

W teledysku obok Cornera pojawia się gwiazda tatuażu i modelka - Kat Von D.

"Kat pięknie zaśpiewała w piosence i miałem nadzieję, że wystąpi też w teledysku. Pasowała tam idealnie. Kiedy tylko pojawiła się na planie od razu wiedziała co robić, beż żadnych podpowiedzi reżyserskich z mojej strony. Obydwoje tworzymy nie dlatego, że chcemy, ale musimy" - wspomina współpracę z artystką Corner.

Singel "Stardust" promuje wydany w tym roku album "Alive In New Light". IAMX będzie promował go w Polsce na koncercie w Warszawie (23 marca).



Teledysk w wersji nieocenzurowanej (tylko dla dorosłych):