Honorata Skarbek: "Zasady" z uczestnikiem "Top Model"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Zasady", który zapowiada nadchodzącą płytę "Sunset" wokalistki Honoraty Skarbek.

Honorata Skarbek prezentuje nowy teledysk AKPA

Czwarty album Honoraty Skarbek trafi do sklepów 11 maja. Wokalistka chwali się już, że w przedsprzedaży "Sunset" cieszy się dużym zainteresowaniem - po 24 godzinach płyta znalazła się na 6. miejscu najchętniej kupowanych wydawnictw na stronie Empiku.

Wideo Honorata Skarbek: Już nie biorę udziału w wyjściu szczurów (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Nadchodzący album promują dwa single "Na koniec świata" oraz "Zasady".

Jak czytamy w zapowiedzi, płyta "opowiada nam historię od zachodu do wschodu słońca, przechodząc przez cały wachlarz emocji, z którymi autorka miała okazję spotkać się przez dwa lata, podczas których pracowała nad materiałem".

"Problemy zawodowe czy zawirowania miłosne, to tylko zalążek tego, o czym można usłyszeć na płycie 'Sunset'. Zamyka ona też pewien etap w życiu artystki, ale to, o co dokładnie chodzi, wokalistka pozostawia już do odgadnięcia słuchaczom" - informuje wydawca.

W piątek (27 kwietnia) Honorata wypuściła teledysk "Zasady", nakręcony przez Dawida Ziembę. Skarbek wraz z reżyserem jest także autorką scenariusza.

W klipie występują także model Mateusz Mil, uczestnik szóstej edycji "Top Model" i tancerka Dominika Turek - Dmitriev.

Clip Honorata Skarbek Zasady

Honorata Skarbek jest autorką tekstów oraz współkompozytorką wszystkich piosenek na płycie. W nagraniach pomagały jej m.in. Lanberry, Sarsa czy Wdowa.

Fryderyki 2018: Imponujący dekolt Honoraty Skarbek 1 5 Zobacz kreację Honoraty Skarbek na gali Fryderyki 2018 Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 5



Oto szczegóły płyty "Sunset":

1. "Sunset"

2. "Zły sen"

3. "Zabierz mnie"

4. "Paranoje"

5. "Chora" feat. Wdowa

6. "Euforia"

7. "Zasady"

8. "Świat jest nasz"

9. "Na pół"

10. "Na koniec świata"

11. "Wielkie oczy".