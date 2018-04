Honorata Skarbek po raz czwarty: Nowa płyta "Sunset" w maju

11 maja do sklepów trafi album "Sunset" wokalistki Honoraty Skarbek.

Honorata Skarbek, znana w przeszłości jako Honey, swoją solową karierę rozpoczęła w 2008 roku, udzielając się gościnnie m.in. w utworach raperów.

Początkująca wokalistka w 2009 roku wzięła udział w konkursie "Motorlastar" (trzecie miejsce), a w 2010 roku dotarła do półfinału akcji Coke Live Music Fresh Noise.

Jej dwie pierwsze płyty - "Honey" (2011) i "Milion" (2013) - pokryły się złotem.

"Nie chciałam wyglądać jak świecąca celebrytka, tylko jak każda normalna nastolatka, którą jestem i z którą możecie się utożsamiać" - tłumaczyła na początku swojej kariery na swoim blogu, który, jak możemy na nim przeczytać, jest jednym z najdłużej działających i najpopularniejszych blogów lifestylowych w Polsce.

Nadchodzący album "Sunset" promują dwa single "Na koniec świata" oraz "Zasady". Jak czytamy w zapowiedzi, płyta "opowiada nam historię od zachodu do wschodu słońca, przechodząc przez cały wachlarz emocji, z którymi autorka miała okazję spotkać się przez dwa lata, podczas których pracowała nad materiałem".

"Problemy zawodowe czy zawirowania miłosne, to tylko zalążek tego, o czym można usłyszeć na płycie 'Sunset'. Zamyka ona też pewien etap w życiu artystki, ale to, o co dokładnie chodzi, wokalistka pozostawia już do odgadnięcia słuchaczom" - informuje wydawca.

Honorata Skarbek jest autorką tekstów oraz współkompozytorką wszystkich piosenek na płycie. W nagraniach pomagały jej m.in. Lanberry, Sarsa czy Wdowa.

Oto szczegóły płyty "Sunset":

1. "Sunset"

2. "Zły sen"

3. "Zabierz mnie"

4. "Paranoje"

5. "Chora" feat. Wdowa

6. "Euforia"

7. "Zasady"

8. "Świat jest nasz"

9. "Na pół"

10. "Na koniec świata"

11. "Wielkie oczy".