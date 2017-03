Hollywood romansuje z Evanescence

Zespół Evanescence, który usłyszymy 20 czerwca na warszawskim Torwarze, jest uwielbiany nie tylko przez fanów na całym świecie. Twórczość Amy Lee i jej kolegów docenili filmowcy oraz producenci telewizyjni.

Evanescence 20 czerwca wystąpią w Polsce /materiały prasowe

Amy Lee zaskoczyła wszystkich wydając singel "Speak to Me", który promować będzie film "Voice From The Stone". Obraz powstał na podstawie włoskiej powieści "Le Voce Della Pietra" Silvio Raffo, a główną bohaterkę produkcji, pielęgniarkę Verenę wciela się Emilia Clark ("Gra o Tron").



Wideo AMY LEE - Speak To Me (Official Music Video)

Wideo Voice from the Stone Trailer #1 (2017) Emilia Clarke Thriller Movie HD

Verena zostaje przydzielona do młodego chłopca - Jakuba - który przestał mówić gdy przedwcześnie zmarła jego matka. Zamieszkując z nim i ojcem w wiejskiej posiadłości odkrywa, że Jakub jest nawiedzany przez złowrogie siły, uwięzione wewnątrz murów starego domu. By uwolnić chłopca będzie musiała zmierzyć się z ciemnymi mocami.

Warto zaznaczyć, że również utwory skomponowane wraz z całym zespołem były wykorzystywane w programach telewizyjnych m.in. takich jak: "Lorraine", "So You Think, You Can Dance", "Taniec z gwiazdami", "Conan", "The Tonight Show with Jay Leno" oraz "Gwiazdy tańczą na lodzie".

"Można wysnuć stwierdzenie, że twórczość Evanescence nadaje się również do tańca i nie tylko tego pod sceną, lecz również sprawdza się podczas najróżniejszych imprez, o czym najlepiej świadczy wykorzystanie piosenek tego legendarnego zespołu w programach rozrywkowych - komentuje Janusz Stefański z agencji Prestige MJM

Twórczość Evanescence zagościła również na dużym ekranie i ubarwiła kasowe produkcje - "Paranormal Activity 2", "The Tudors", "Underworld: Awakening", "Daredevil", "Elektra" oraz "Tajemnice Smallville".

Zespół jest aktualnie w studiu, gdzie pracuje nad nową płytą. Jej premiera planowana jest jeszcze na ten rok. Evanescence wystąpi w warszawskim Torwarze 20 czerwca 2017 roku.



Clip Evanescence Bring Me To Life