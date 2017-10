Hey zawiesza działalność. "Najwyższa pora"

Po zakończeniu koncertów w ramach "Fayrant Tour" grupa Hey zawiesi działalność na czas nieokreślony.

Katarzyna Nosowska zapowiada zawieszenie działalności grupy Hey /VIPHOTO / East News

Jak już informowaliśmy, na przełomie listopada i grudnia grupa Hey zagra siedem koncertów w największych halach w Polsce. Podczas jubileuszowej trasy "Fayrant Tour" z okazji 25-lecia gościem specjalnym będzie założyciel zespołu, gitarzysta Piotr Banach.

Okazuje się jednak, że po tych występach zespół Katarzyny Nosowskiej zawiesza działalność.



"Nazwę ["Fayrant Tour"] wybraliśmy nie bez powodu, żeby nie dramatyzować, ale rzeczywiście chodzi o zawieszenie działalności. Zespół Hey będzie do zobaczenia tylko na tej trasie, a potem już nie. Podjęliśmy decyzję, że najwyższa pora dać odpocząć od nas ludziom. Jesteśmy wszyscy w zespole już w tym wieku, że to chyba ostatni moment, żeby poczuć, jak to jest ryzykować. Dowiedzieć się, kim jesteśmy bez tego projektu" - mówi wokalistka w wywiadzie dla magazynu "Zwierciadło".

"Nie twierdzę, że to jest definitywny koniec. Po prostu nie wiemy, ile to potrwa. Na pewno nie wrócimy za pół roku, rok, i to nie chwyt marketingowy. Z decyzją nosiliśmy się od prawie roku. Przyznaję się oficjalnie, że inicjatorką tego pomysłu byłam ja. Chłopcy musieli się z tym stopniowo ułożyć" - dodaje Nosowska.

Jeszcze przed trasą, 27 października ukaże się podwójna płyta "CDN" zawierają największe przeboje zespołu zebrane z okazji 25-lecia działalności. Na jubileuszowe wydawnictwo złożą się utwory zagrane na nowo, niektóre w nowych, zaskakujących wersjach, inne w sprawdzonych koncertowych aranżacjach lub po prostu po staremu.

Zespół do współpracy zaprosił dwóch producentów, którzy na przestrzeni lat współtworzyli brzmienie zespołu - Leszka Kamińskiego i Marcina Borsa. Każdy z nich otrzymał jedną z płyt.

Na trasie pojawią się goście specjalni: Igor Herbut (LemON), Titus (Acid Drinkers), Ania Dąbrowska, Dawid Podsiadło, O.S.T.R., siostry Natalia i Paulina Przybysz, Mela Koteluk, Grzegorz Porowski (wokalista Dum Dum, w którym występowali m.in. Banach, Katarzyna Nosowska oraz perkusista Hey Robert Ligiewicz) oraz Beata Kozidrak.

