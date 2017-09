Hey z podwójnym prezentem (płyta "CDN")

27 października ukaże się podwójna płyta grupa Hey. "CDN" zawiera największe przeboje zespołu zebrane z okazji 25-lecia działalności.

Na jubileuszowe wydawnictwo złożą się utwory zagrane na nowo, niektóre w nowych, zaskakujących wersjach, inne w sprawdzonych koncertowych aranżacjach lub po prostu po staremu.

Hey do współpracy zaprosił dwóch producentów, którzy na przestrzeni lat współtworzyli brzmienie zespołu - Leszka Kamińskiego i Marcina Borsa. Każdy z nich otrzymał jedną z płyt.

"Świętować to My raczej nie lubimy, biesiadować owszem. Ale co innego spędzić miły wieczór we własnym gronie, a co innego OBCHODZIĆ. Gdy pojawiają się słowa rocznica, celebracja, święto, goście, -lecie, zasługi, dopada nas nieufność, drażliwość i krótko mówiąc - unikamy tematu. A w unikaniu tematu jesteśmy wyjątkowo skuteczni... Jednak pomysł przyszedł nagle niezupełnie sam, był prosty i genialny ponieważ wpadły na niego wszystkie zespoły, które świętowały kiedykolwiek jakąkolwiek rocznicę, TRASA I PŁYTA!!!!!!" - mówi basista Jacek Chrzanowski.

Jak już informowaliśmy, na przełomie listopada i grudnia grupa Hey zagra siedem koncertów w największych halach w Polsce. Podczas jubileuszowej trasy "Fayrant Tour" gościem specjalnym będzie założyciel zespołu, gitarzysta Piotr Banach.



- Zagramy z Piotrkiem co najmniej sześć, może nawet osiem utworów (prawdopodobnie w wersjach oryginalnych, niezmienionych), jeszcze nawet nie zrobiliśmy razem prób. Dużo ludzi, którzy słuchają Heya teraz, nie wiedzą nawet, kim jest Piotrek. To jak spytać 20-letniego fana Deep Purple, kto to jest Ritchie Blackmore - podkreśla gitarzysta Marcin Żabiełowicz w rozmowie z Interią.

Gośćmi specjalnymi koncertów będą również Igor Herbut (LemON), Titus (Acid Drinkers), Ania Dąbrowska, Dawid Podsiadło, O.S.T.R., siostry Natalia i Paulina Przybysz, Mela Koteluk, Grzegorz Porowski (wokalista Dum Dum, w którym występowali m.in. Banach, Katarzyna Nosowska oraz perkusista Hey Robert Ligiewicz) oraz Beata Kozidrak.

Oto szczegóły płyty "CDN":

CD1:

"Cisza, ja i czas"

"A Ty"

"Sic!"

"Teksański"

"2015"

"Muka"

"Zazdrość"

"Eksperyment"

"Kto tam? Kto jest w środku?"

"4 pory"

"Faza Delta"

"Że"

"Katasza"

CD2:

"Misie"

"Umieraj stąd"

"List"

"Prędko, prędzej"

"Mimo wszystko"

"Ja sowa"

"Heledore Babe"

"Cudzoziemka w raju kobiet"

"Byłabym"

"Moja i Twoja nadzieja"

"Historie"

"Do Rycerzy, do Szlachty, do Mieszczan"

"gdzie Jesteś, gdzie jestem?".