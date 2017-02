"Hello" Lionela Richie po śląsku. Frele z nowym coverem

Ponad 800 tys. odsłon na Youtube w ciągu tygodnia zdobył niespełna minutowy cover "Hello" Adele w gwarze śląskiej. Tym razem Frele dograły do tego epilog - "Hello" Lionela Richie.

Frele prezentują epilog do "Achima" /

Śląska wersja "Hello" Adele otrzymała tytuł "Achim".



Wideo Frele - Achim (Adele - Hello) Cover po śląsku

Reklama

Sprawdź tekst "Achim" w serwisie Teksciory.pl!

"Niektórzy myślą, że to piosenka Adele o telefonie komórkowym, ale tak naprawdę to piosenka o Achimie. I wcale nie Adele" - informują dziewczyny.

Frele to Marta Skyba, Marcelina Bednarska i Magdalena Janoszka.

Teraz trio prezentuje własną wersję "Hello" Lionela Richie.

"Momy do Wos cołkiego Achima, co niy przilozł i już pewno niy przilezie. My ryczymy, Lajonel Ryczy" - piszą Frele.

Wideo Frele - Achim FULL (Hello) - Cover po śląsku - EPILOG

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adele Hello

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Hello" w serwisie Teksciory.pl!