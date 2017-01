Heart & Soul z darmową EP-ką: Hołd dla Davida Bowie

30 stycznia do sieci trafiła darmowa EP-ka grupy Heart & Soul. Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Wounded Healer" z gościnnym udziałem Pati Yang.

Pati Yang w teledysku Heart & Soul /

Polska supergrupa Heart & Soul powstała w 2010 r., by oddać hołd zespołowi Joy Division. To właśnie od tytułu jednego z utworów tej brytyjskiej formacji wzięła nazwę nowa grupa.

W listopadzie 2013 r. ukazał się debiutancki album "Heart & Soul Presents Songs Of Joy Division" nagrany przez producentów Bodka Pezdę (Made In Poland, eks-Agressiva 69, 2Cresky) i Sławka Leniarta (Made In Poland, eks-Agressiva 69, 2Cresky) oraz ich gości.

Wydana w kwietniu 2016 r. płyta "Missing Link" zawierała już w pełni autorski materiał nagrany z udziałem Łukasza Lacha (L.Stadt), Beli Komoszyńskiej (Sorry Boys), Pati Yang, Hanny Malarowskiej (Hanimal) i Justyny Kabały. Album promował singel "Lisbon" zaśpiewany przez Łukasza Lacha. Tekst do tego nagrania powstał z inspiracji muzyką fado.

Teraz Heart & Soul wypuszcza EP-kę z dwoma utworami, które zapowiadają europejską dystrybucję albumu "Missing Link".

"Clear Your Mind" to najbardziej elektroniczny utwór z całego albumu. Ścieżki wokalne zostały zarejestrowane w wersjach demo i przetrwały w prawie niezmienionej formie do ostatecznego miksu albumu.

"Tekst 'Clear Your Mind' to apel o prawdę, czysty przekaz, niezmącony umysł. Kiedy układałem linię melodyczną i nagrywałem pierwsze wokale to tekst piosenki pojawił się automatycznie. Jest w melodii i harmonii tej piosenki coś wzniosłego, wyzwalającego, oczyszczającego - tekst stara się wydobyć te ukryte w muzyce emocje" - opowiada Łukasz Lach.

Z kolei "Wounded Healer" to opowieść o przemianach dwóch bardzo mocnych, elementarnych duchowych archetypów duszy: zraniony wojownik oraz zraniony uzdrowiciel. W mitologiach oraz systemach wyznaniowych są to dość różne postaci, w rzeczywistości jednak mają ze sobą wiele wspólnego. Energetycznie łączy je Tao. Mają ten sam cel, uzdrowienie duszy.

Do tego nagrania nakręcono teledysk z udziałem Pati Yang. Zdjęcia powstały na pustyni Joshua Tree.

Clip Heart & Soul Wounded Healer - Ft. Pati Yang

