Heart & Soul: Słońce i naboje ("Sun & Gun")

Przed zbliżającymi się koncertami w ramach Męskiego Grania zespół Heart & Soul prezentuje teledysk "Sun & Gun".

Hanna Malarowska w teledysku "Sun & Gun" Heart & Soul

Polska supergrupa Heart & Soul powstała w 2010 r., by oddać hołd zespołowi Joy Division. To właśnie od tytułu jednego z utworów tej brytyjskiej formacji wzięła nazwę nowa grupa.

W listopadzie 2013 r. ukazał się debiutancki album "Heart & Soul Presents Songs Of Joy Division" nagrany przez producentów Bodka Pezdę (Made In Poland, eks-Agressiva 69, 2Cresky) i Sławka Leniarta (Made In Poland, eks-Agressiva 69, 2Cresky) oraz ich gości.

Wydana w kwietniu 2016 r. płyta "Missing Link" zawierała już w pełni autorski materiał nagrany z udziałem Łukasza Lacha (L.Stadt), Beli Komoszyńskiej (Sorry Boys), Pati Yang, Hanny Malarowskiej (Hanimal) i Justyny Kabały. Album promował singel "Lisbon" zaśpiewany przez Łukasza Lacha.

Kolejnym teledyskiem jest wideo towarzyszące utworowi "Sun & Gun", w którym zaśpiewała Hanna Malarowska.



"Kiedy dostałam ten kawałek, spytałam o czym ma być. Sławek powiedział mi wtedy, że inspirację do tego utworu przywiózł z podróży do Maroko. Piosenka ma też swoje korzenie w fascynacji filmem 'Babel' Alejandra Gonzáleza Iñárritu. W rezultacie napisałam o słońcu, nabojach, stepach i tym wszystkim ("Is it the sun that sends the bullets out?")" - tłumaczy wokalistka.