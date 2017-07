Headwind odlicza do premiery ("Stranded")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Stranded" poznańskiej rockowej grupy Headwind.

Headwind prezentuje nowy teledysk /materiały promocyjne

Utwór "Stranded" zapowiada najnowszy album "Superbia", który ukaże się 15 sierpnia.

"'Superbia' to nasza pierwsza duża płyta i włożyliśmy mnóstwo pracy i serca w każdy dźwięk, jaki znalazł się na tym krążku. Bardzo zależało nam na tym, by to wydawnictwo było dopracowane w najmniejszym detalu. I udało się" - mówi Alex, wokalista Headwind.

Teledysk "Stranded" został zrealizowany przez ekipę Eye One Studio.

Korzenie poznańskiej formacji Headwind sięgają roku 2006. Obecny skład zespołu ukształtował się w 2014. Headwind ma na koncie EP-kę "Headwind".

Zespół intensywnie koncertuje, w 2016 roku jako finalista Antyfestu wystąpił na festiwalu w Jarocinie.