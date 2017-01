HeadUp zadaje pytania ("Question Everything")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Question Everything" wrocławskiej grupy HeadUp.

HeadUp prezentuje nowy teledysk /materiały promocyjne

"Question Everything" promuje ostatni album HeadUp - "Reborn".



Clip HeadUp Question Everything

"Utwór 'Question Everything' to wyjątkowy utwór w dyskografii HeadUp. Pokazuje on nieco inne muzyczne oblicze zespołu" - mówią muzycy.

"Tekst to nawiązanie do wielu pytań, które każdy z nas sobie codziennie zadaje. Jednocześnie jego przekaz bezpośrednio mówi, byśmy sami wyciągali wnioski i nie wierzyli we wszystko to, co otaczający świat nam mówi i pokazuje" - dodają wrocławianie.

Obraz do teledysku zrealizowała Szczecińska ekipa Rock-it TV, która dotychczas współpracowała m.in. ze Syllą czy Materią.

Dorobek grupy HeadUp to dwie duże płyty: "Dissimilarity Defect" i "Reborn" oraz EP-ka "Next Level Experience". W 2016 r. zespół występował na scenie u boku m.in. zespołu Gojira oraz braci Maxa i Igora Cavalera (eks-Sepultura).