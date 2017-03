Hate: Posłuchaj nowego utworu

Warszawska formacja Hate podzieliła się nowym utworem.

Mowa o "Asuric Being", kompozycji pochodzącej z nowego albumu Hate zatytułowanego "Tremendum".



Przypomnijmy, że 10. płyta Hate będzie mieć swą premierę 5 maja nakładem austriackiej Napalm Records.



"Co do muzyki, możecie zauważyć, jak bardzo udoskonaliliśmy formułę od czasów 'Crusade' ('Crusade: Zero', poprzedni album Hate z 2015 r.). 'Tremendum' to album wnikliwy, organiczny i śmiały. Jesteśmy z niego niezmiernie dumni!" - o utworze "Asuric Being" w kontekście całej płyty powiedział Adam "ATF Sinner" Buszko, grający na gitarze wokalista i lider Hate.

Z utworem "Asuric Being" Hate (klip z tekstem) możecie się zapoznać poniżej: