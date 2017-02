Hate: Nowa płyta "Tremendum"

Warszawska grupa Hate wyda w maju nowy album.

Płyta "Tremendum" trafi na rynek w barwach austriackiej Napalm Records. Jej premierę zaplanowano na 5 maja.



Okładkę 10. albumu Hate zaprojektował Daniel Rusiłowicz.



Na płycie znajdzie się także bonusowy numer "Hearts Of Steel".



Przypomnijmy, że Hate tworzą Adam "ATF Sinner" Buszko (wokal / gitara) oraz Pavulon (perkusja). Koncertowy skład uzupełniają Apeiron (bas) i Domin (gitara).



Dodajmy, że "Crusade: Zero", poprzednia płyta Hate, ukazała się pod koniec stycznia 2015 roku. Album ten promował m.in. teledysk "Valley Of Darkness". Możecie go zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "Tremendum":

1. "Asuric Being"

2. "Indestructible Pillar"

3. "Svarog's Mountain"

4. "Numinosum"

5. "Fidelis Ad Mortem"

6. "Into Burning Gehenna"

7. "Sea Of Rubble"

8. "Ghostforce"

9. "Walk Through Fire"

10. "Hearts Of Steel" (bonus).