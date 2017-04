​Harry Styles zadebiutował solowo (nowy utwór "Sign of the Times")

Harry Styles zaprezentował swój pierwszy solowy utwór. Piosenka "Sign of the Times" zapowiada debiutancki album byłego członka One Direction.

Harry Styles podbije listy przebojów w pojedynkę? /Christopher Polk /Getty Images

Premiera kawałka odbyła się w audycji BBC Radio 1 prowadzonej przez Nicka Grimshawa, który prywatnie przyjaźni się z Harrym Stylesem.

"Dziwnie się czuję, tak jakbym długo hibernował w studiu. Do tej pory słuchałem tego utworu właśnie tam, a teraz nadszedł czas, żeby 'urodzić'. To utwór, z którego jestem najbardziej dumny" - mówił wokalista swoim singlu.

Balladę "Sign of the Times" wyprodukował laureat Grammy - Jeff Bhasker (Jay-Z, Mark Ronson, Kanye West), a jej współautorem jest sam Harrry. Dodatkowi producenci to Alex Salibian oraz Tyler Johnson.

Premiera teledysku do piosenki zapowiadana jest jeszcze na kwiecień. Zdjęcia do klipu kręcono w Szkocji i na wyspie Sky, a za reżyserię odpowiada uznany francuski muzyk i reżyser - Yoann Lemoine.

Posłuchaj utworu "Sign of the Times":



Wideo Harry Styles - Sign of the Times (Audio)

Przypomnijmy, że w 2015 roku One Direction ogłosili, że od następnego roku zawieszają działalność, a każdy z członków rozpoczyna karierę solową. Stało się to kilka miesięcy po tym jak z zespołu odszedł Zayn Malik.

W listopadzie 2015 r. ukazał się też ich ostatni przed zawieszeniem album "Made in The A.M.", który był promowany na światowej trasie koncertowej.