happysad i "Ciało obce" (nowa płyta w lutym)

10 lutego ukaże się nowa płyta grupy happysad - "Ciało obce". Poznaliśmy szczegóły tego wydawnictwa.

Grupa happysad ponownie nagrywała w ponad stuletniej stodole w miejscowości Nowe Kawkowo. Zespół pod okiem producenta Marcina Borsa nagrał dziesięć piosenek w osiem lipcowych dni 2016 roku, a jeden utwór nocą przy ognisku.

- Uciekając od hermetycznego środowiska profesjonalnych, wymuskanych, doskonałych w każdym calu studiów nagraniowych, już po raz drugi trafiliśmy do Kawkowa. Tym razem Leszka Kamińskiego, który wyprodukował i nagrał płytę "Ciepło/Zimno", zastąpił podczas sesji w Kawkowie Marcin Bors czyli producent i realizator płyty poprzedniej, "Jakby nie było jutra" - opowiadał Interii gitarzysta Łukasz Cegliński.

- Dom naszego kolegi Stasia Kamionki to miejsce magiczne. Bardzo dobrze tam się czujemy. Jeździliśmy tam wielokrotnie na obozy kompozycyjne i poznaliśmy to miejsce na wskroś. Teraz jego gospodarz włożył dużo serca w odremontowanie domu i stodoły, w której zrobiliśmy studio, więc warunki były zdecydowanie lepsze, niż przy nagrywaniu z Leszkiem - dodaje muzyk happysad.



Po raz pierwszy w historii zespół pracował w składzie sześcioosobowym. W komponowaniu i nagrywaniu materiału brali udział nowi członkowie grupy - Maciej Ramisz i Michał Bąk, którzy od dawna wspomagają zespół na koncertach.

"Jesteśmy sekstetem. Cała płyta to energia sześciu osób, z których każda miała realny wpływ na jej kształt, ale także na atmosferę podczas komponowania materiału i jego nagrywania. Dzieliliśmy się inspiracjami, pomysłami, ale także problemami i nastrojami. Wszystko, co jest na tej płycie jest nasze, wspólne. Pewnie dlatego mamy nieodparte wrażenie, że jest to najbardziej eklektyczna, szalona, nieskrępowana, ale dalej bardzo szczera, płyta w naszym dorobku" - mówią członkowie happysad.

Pierwszym singlem promującym "Ciało obce" jest utwór "Nadzy na mróz":



Oto szczegóły nowej płyty happysad:

1. "-1"

2. "dłoń"

3. "nie umiem kłamać"

4. "Medellin"

5. "czwarty dzień"

6. "dług"

7. "XXM"

8. "Ciało obce"

9. "idę"

10. "heroina"

11. "nadzy na mróz".