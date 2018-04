Halsey zainspirowana historią Romea i Julii (nowy teledysk "Alone")

Halsey zaprezentowała teledysk do utworu "Alone". To kolejny singel promujący jej drugą płytę "Hopeless Fountain Kingdom".

Halsey promuje swoją druga płytę /Christopher Polk /Getty Images

Drugie wydawnictwo Halsey "Hopeless Fountain Kingdom" ukazało się w czerwcu 2017 roku.

Płytę promowały dotąd utwory "Sorry", "Bad at Love" czy "Now or Never". Teraz amerykańska wokalistka zaprezentowała teledysk do kolejnego singla z albumu, czyli piosenki "Alone".

Klip zainspirowany został historią Romea i Julii. Za jego reżyserię odpowiada sama Halsey oraz Hannah Lux Davis.

Kawałek "Alone", mimo iż znajduje się na płycie "Hopeless Fountain Kingdom", przy okazji teledysku zyskał nową wersję, w której udzielili się Big Sean i Stefflon Don.

Zobacz teledysk "Alone":