Halsey wyreżyserowała swój nowy teledysk "Bad At Love"

Halsey podzieliła się klipem do utworu "Bad At Love" z płyty "Hopeless Fountain Kingdom".

Halsey promuje swój drugi album /Frazer Harrison /Getty Images

Amerykańska wokalistka promuje obecnie swój najnowszy, drugi w dyskografii, album "Hopeless Fountain Kingdom".

W sieci dostępny jest już teledysk do najnowszego singla z płyty zatytułowanego "Bad At Love", który jest kontynuacją wcześniejszego klipu gwiazdy, "Now or Never". Halsey ponownie podjęła się reżyserii klipu wraz z Singiem J. Lee.

Hasley zaczęła pisać piosenki w wieku 17 lat. Na początku w serwisie Youtube publikowała covery utworów innych artystów. Zadebiutowała w 2014 roku EP-ką "Room 93". W sierpniu następnego roku ukazał się jej pierwszy album "Badlands", który w pierwszym tygodniu trafił na drugie miejsce listy "Billboardu".



Zobacz teledysk "Bad At Love":