​Halsey: Teraz albo nigdy! (nowy teledysk "Now or Never")

​Halsey zaprezentowała teledysk do utworu "Now or Never" zwiastującego jej nową płytę.

Na początku marca amerykańska wokalistka opublikowała na profilu na Twitterze swoje nagie zdjęcie. Z podpisu pod fotografią fani dowiedzieli się, że jej nowa płyta ujrzy światło dzienne w czerwcu.

"Hopeless Fountain Kingdom", bo taki jest tytuł albumu, zapowiada utwór "Now or Never". Do piosenki powstał teledysk w reżyserii Halsey i Singa J Lee.

"Teledysk ‘Now Or Never’ (mój reżyserski debiut!) jest jednym z elementów w centrum długiej narracji, która opowiada historię dwóch zakochanych w sobie osób, mimo sił chcących ich rozdzielić" - mówiła Halsey o swojej piosence.

Hasley zaczęła pisać piosenki w wieku 17 lat. Na początku w serwisie Youtube publikowała covery utworów innych artystów. Zadebiutowała w 2014 roku EP-ką "Room 93". W sierpniu następnego roku ukazał się jej pierwszy album "Badlands", który w pierwszym tygodniu trafił na drugie miejsce listy "Billboardu". Płytę zwiastowały single: "Ghost" oraz "New Americana". Pod koniec lutego premierę miał teledysk "Colors", który w ciągu dwóch tygodni obejrzano w serwisie Youtube prawie 7,5 mln razy.

