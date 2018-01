​Halsey przyłapana na braniu na narkotyków? Co na to G-Eazy?

W mediach furorę robię zdjęcia amerykańskiej wokalistki Halsey, która na pokładzie jachtu najprawdopodobniej wciąga narkotyki.

Halsey i G-Eazy budzą spore zainteresowanie /Jason Koerner /Getty Images

Halsey, która nowy rok przywitała ze znajomymi na jachcie u wybrzeży Miami na Florydzie, została przyłapana przez paparazzich na wciąganiu niezidentyfikowanej substancji. Niektórzy fani zasugerowali, że mogła to być kokaina.

O kontrowersyjne zdjęcie zapytano G-Eazy’ego, który prywatnie spotyka się z Halsey. "Nie wiem" - odpowiedział krótko raper, wzruszając przy tym ramionami.

"To Nowy Rok, jestem na jachcie. Jak myślisz, co tam robię? Myślisz, że palę zioło?" - dodał ironicznie G-Eazy.

Partner Halsey zasugerował fanom, że nie powinni być tak zdziwieni, ponieważ zarówno on, jak i Halsey poruszają temat narkotyków w swoich utworach. Podkreślił również, że zrobienie przez paparazzich tych zdjęć to inwazja na prywatność.

Halsey nie skomentowała jeszcze kontrowersyjnej fotografii.

Halsey i G-Eazy promują obecnie nagrany wspólnie utwór "Him & I", do którego powstał również teledysk. Singel zapowiadał płytę rapera pt. "The Beautitul & Damned", który trafiła do sklepów 15 grudnia 2017 roku.



Clip G-Eazy Him & I feat. Halsey

