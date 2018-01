​Halsey atakuje Firefly Music Festival: "A gdzie kobiety?"

Halsey za pośrednictwem Twittera zaatakowała organizatorów Firefly Music Festival. Zdaniem amerykańskiej wokalistki w programie imprezy znalazło się stanowczo za mało kobiet.

Halsey chce, by doceniano kobiety w branży muzycznej /Buckner/Variety/REX/Shutterstock / East News

Tegoroczna edycja Firefly Music Festival odbędzie się w dniach 14-17 czerwca w Dover, w stanie Delaware.

Organizatorzy amerykańskiej imprezy ogłosili program wydarzenia i listę wykonawców. Na skład zaproszonych gwiazd zareagowała Halsey.

"Do cholery, ludzie, no weźcie. A gdzie kobiety? To był jeden z moich ulubionych festiwali, na których grałam i to wstyd, że nie ma na liście więcej kobiet. Oprócz (wspaniałej) SZA, pierwsze 20 koncertów to faceci. Jest 2018 roku, róbcie to lepiej" - napisała Amerykanka.

Halsey uzupełniła jeszcze swoją wypowiedź po tym, jak jeden z użytkowników w komentarzu stwierdził, że to kobiety nie zgłaszają się na festiwale.

"Festiwale ZAPRASZAJĄ artystów, żeby zagrali. Artyście NIE PYTAJĄ festiwali, czy mogą przyjechać. Ja po prostu poruszam ten temat. Jest tyle rewelacyjnych kobiet teraz w muzyce" - odpowiedziała wokalistka.