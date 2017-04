Half Light i Artur Szuba: "Półsłówka" razy dwa

Na przełomie maja i czerwca odbędzie się premiera teledysku "Półsłówka" grupy Half Light i Artura Szuby, wokalisty zespołów Szepty i Krzyki oraz iNNi. 8 kwietnia w Klubie Od Nowa w Toruniu odbędzie się kolejny charytatywny koncert dla walczącego z rakiem Artura Szuby, wokalisty grup iNNi i Szepty i Krzyki.

Half Light i Artur Szuba (drugi z lewej) nakręcili razem teledysk /fot. Bogusław Pawłowski /materiały promocyjne

W marcu br. z okazji 50. urodzin Artura Szuby (Szepty i Krzyki, iNNi), toruńska formacja Half Light podzieliła się piosenką "Półsłówka", którą skomponowała i nagrała do poetyckiego tekstu wokalisty. Kompozycja jest grą słów nawiązujących do nazwy Half Light (półświatła, półcienie, itd.), ale mająca swoje drugie dno i głębszy sens.

Wideo Half Light - Półsłówka (lyrics: Artur Szuba)

Reklama

"Zamarzyłem sobie, by w 2017 roku, w me okrągłe urodziny, podzielić się z wami nową płytą zespołu Szepty i Krzyki - opowiada Artur Szuba - Niestety, zachorowałem, a moja choroba okazała się zbyt poważną przeszkodą i zmuszeni byliśmy zawiesić nad pracę tym albumem. Miał on zawierać niespodziankę, czyli wspólny utwór z bliską nam toruńską ekipą Half Light. Uznaliśmy, że szkoda czekać z jego ujawnieniem i urodzinowo podzieliliśmy się nim z fanami. Znajdziecie go również na naszej płycie, choć w zupełnie innej wersji. Zatem niespodziankę nadal zachowamy - mówi wokalista, u którego wykryto nowotwór.

"Przez moją chorobę, borykamy się od kilku miesięcy z problemami. Musieliśmy zawiesić nagrywanie nowej płyty, koncerty, nasze zwykłe towarzyskie spotkania... Zespół zamarł w oczekiwaniu na to, co dalej" - kontynuuje Artur Szuba.

Pod znakiem zapytania stanął zaplanowany na 9 czerwca koncert w ramach cyklu Grunt to bunt Fest w Warszawie (Ośrodek Kultury Ochoty OKO).

"Kiedy jednak, po pierwszych tygodniach leczenia i totalnej niemocy, mój stan się poprawił i jestem zdecydowanie mocniejszy psychofizycznie, postanowiłem wziąć się w garść i na tyle ile mogę, wrócić do żywych. Chcę normalnie działać. Koncert dla Radia Bunt, stał się więc znakomitą okazją, by zaznaczyć, że zespół nadal istnieje i pracuje. Musimy oczywiście zaprezentować się nieco inaczej niż zwykle, ale myślę, że będzie to stanowiło dodatkową atrakcję. Niestety, nie mogę jeszcze śpiewać, ale na pewno wesprę kolegów na scenie" - deklaruje Artur Szuba.

Poza zespołem Szepty i Krzyki swoje solowe dokonania zaprezentują także muzycy tej grupy: grający na gitarze i syntetyzatorach Tomek Herbrich (White Crow) i Marek Radzimiński (perkusja, syntetyzatory; RY, eks-Zielone Ludki).

Teledysk do "Półsłowek" powstaje w rodzinnym Choszcznie Artura Szuby, tradycyjnie przy wsparciu jego przyjaciół. Co ciekawe, wokalista zapowiada, że piosenka doczeka się dwóch wersji klipu. Już niebawem zobaczymy wizualizację do wariantu Half Light, natomiast jesienią zespołu Szuby.

Pod koniec lutego przyjaciele Artyra Szuby rozpoczęli akcję zbierania funduszy na lek, który hamuje rozwój komórek nowotworowych (jest refundowany tylko w przypadku raka jelita grubego).

Koszt leczenia to 150 tys. zł (ok. 20 tys. zł miesięcznie). Do tej pory - m.in. dzięki koncertom w Szczecinie, Rzeszowie i rodzinnym Choszcznie, a także charytatywnym aukcjom - zebrano ponad 130 tys. zł, z czego kupiono na razie osiem dawek leku.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. iNNi Piosenka o małych miasteczkach

Pieniądze są i będą zbierane przez Stowarzyszenie KLUB KOBIETA 2000 - nr konta: 13 8359 0005 0027 4469 2000 0001, z dopiskiem "Dla Artura".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szepty i krzyki Niezasłane łóżko

Sprawdź tekst "Niezasłane łóżko" w serwisie Teksciory.pl!