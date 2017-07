Hakerzy zaatakowali konto żony Chestera Benningtona

Przypomnijmy, że 41-letni wokalista Linkin Park powiesił się w domu znajdującym się w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii. Ciało znaleziono w czwartek (20 lipca) około 9 rano.

Talinda z mężem Chesterem /Larry Busacca /Getty Images

Krótko po tym, jak media podały wiadomość o śmierci Chestera Benningtona hakerzy zaatakowali konto na Twitterze jego żony, Talindy Ann Bentley.

Reklama

Na jej profilu pojawiło się pięć obraźliwych wpisów. Internauci szybko zorientowali się, że za tweetami wcale nie stoi żona zmarłego wokalisty. Posty zostały zgłoszone do moderacji, a następnie usunięte.

Żona Benningtona na razie nie opublikowała oficjalnego oświadczenia po śmierci męża.



Zdjęcie Usunięte wpisy stworzone przez hakerów /

Samobójstwo Chestera Benningtona sprawiło, że na oficjalnej stronie Linkin Park pojawiły się kontakty do organizacji pomagającej osobom z myślami samobójczymi. Na stronie pojawiają się też wpisy z mediów społecznościowych, w których fani wysyłają swoje wspomnienia związane z gwiazdorem.

Wideo Nie żyje Chester Bennington. Lider zespołu Linkin Park popełnił samobójstwo w wieku 41 lat (Associated Press/x-news)

"Zszokowany i wstrząśnięty potwierdzam, że to prawda. Oficjalne oświadczenie pojawi się wkrótce" - napisał na Twitterze 20 lipca Mike Shinoda z Linkin Park.

Zespół odwołał też wszystkie koncerty w ramach trasy promującej album "One More Light"

Jak zaznaczają media, Chester Bennington od wielu lat zmagał się z depresją. W przeszłości przyznał się do myśli samobójczych. Przez bardzo długi czas wokalista walczył również z uzależnieniem od narkotyków oraz alkoholu. W 2011 roku oficjalnie potwierdził, że rzucił picie.

Linkin Park to jeden z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu. Wśród największych przebojów zespołu są utwory "One Step Closer", "Crawling" i "In The End" z pierwszego albumu "Hybrid Theory" (2000).

To najlepiej sprzedający się debiut pierwszej dekady XXI wieku. W USA uzyskał on status diamentowej płyty za ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy (na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln). Łącznie grupa w trakcie swojej działalności sprzedała ponad 70 mln płyt.