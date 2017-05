Haim: Zobacz okładkę płyty "Something To Tell You"

​Trio Haim zaprezentowało okładkę swojej drugiej płyty.

Drugi album zespołu Haim (tworzonego przez trzy siostry z Kalifornii - Danielle, Este i Alanę) zatytułowany "Something To Tell You" ukaże się 7 lipca.

Pierwszym singlem zwiastującym to wydawnictwo był utwór "Right Now", któremu towarzyszy teledysk zrealizowany przez uznanego reżysera, Paula Thomasa Andersona.

Siostry uchyliły kolejnego rąbka tajemnicy i zaprezentowały okładkę płyty.

Trio Haim zadebiutowało w 2013 roku albumem "Days Are Gone". Płyta spotkała się z entuzjastycznym odbiorem i wylądowała w rankingach najlepszych wydawnictw roku.

