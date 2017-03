Hailie Scott Matthers: Co słychać u największej inspiracji Eminema?

To ona była największą inspiracją Eminema w trakcie jego kariery, co ten często podkreślał. Hailie Jade Scott Matthers, obecnie dorosła dziewczyna, nie poszła jednak w ślady ojca. Co teraz robi córka kultowego rapera?

Eminem wciąż chce chronić swoją córkę /Kevork Djansezian /Getty Images

Hailie Jade Scott Matthers na świat przyszła w 1995 roku i była owocem związku rapera z Kim Scott. Burzliwe relacje między Kim, a Eminemem, skończyły się dwoma rozwodami (w 2001 i 2006 roku). Byłe małżeństwo toczyło również batalie o opiekę na córką. Ostatecznie w 2006 roku Kim i jej były mąż poszli na ugodę, a Eminem miał prawo wychowywać swoją córkę.

Reklama

Ta wielokrotnie inspirowała go do nagrywania utworów. O swojej córce raper wspominał w kilkunastu numerach, m.in. w: "97 Bonnie & Clyde","When I'm Gone" "Hailie's Song" oraz "My Dad's Gone Crazy" (w tym utworze można usłyszeć, jak Hailie rapuje).

Dziewczynka pojawiła się również w utworze "Doe Rae Me", nazywany także "Hailie's Revenge", a który nagrany został jako diss na Ja Rule.



Wideo Eminem I Think My Dads Gone Crazy

Jedną z najpopularniejszych piosenek dotyczących swojej córki, "Mockingbird" Eminem stworzył w 2004 roku. Jak sam przyznał, to jeden z nielicznych utworów, który go wzruszył. W klipie do singla widzimy natomiast prywatne nagrania z jego domu.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eminem Mockingbird

Eminem w wielu wywiadach podkreślał, że przede wszystkim jest ojcem, a dopiero potem raperem. "Moja córka zawsze jest na pierwszym miejscu. Jeżeli w jej życiu będzie działo się coś ważnego, rzucę wszystko i będę przy niej" - mówił Eminem w rozmowie z "Huffington Post".

"Hailie była moją główną inspiracją, zwłaszcza, kiedy się urodziła, a ja nie byłem sławny, nie miałem pieniędzy i nie miałem gdzie mieszkać. Zastanawiałem się wtedy 'jak ja ją wychowam' i to dało mi motywacje do działania. Ona zawsze była moją siłą napędową" - mówił w 2002 roku Eminem w rozmowie z MTV.



Wideo Eminem - Interview talking about Hailie (HD)

Gwiazdorowi i jego byłej żonie udało się wychować piękną i mądrą córkę. W 2014 roku Hailie Jade Scott Mathers ukończyła Chippewa Valley High School w Michigan z wyróżnieniem (uhonorowano ją za świetne wyniki w nauce). Dziewczyna podziękowała wtedy swoim rodzicom.



Obecnie 21-letnia dziewczyna jest studentką na Michigan State University. Od niedawna zaczęła również publikować na Instagramie. Hailie ma ponad 134 tys. obserwujących. Jej zdjęcia w ostatnim czasie pojawiły się w wielu serwisach internetowych.

Popularność córki, niezbyt spodobała się raperowi. "Chce ją chronić, więc robi się nerwowy, gdy Hailie ubiera krótkie sukienki i obcasy" - donosił reporter serwisu Hollywood Life.

Eminem ponadto ma również dwie inne córki - 23-letnią Alainę "Lainey" Scott i 14-letnią Whitney Scott.