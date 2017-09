Haemorrhage: Nowa płyta "We Are The Gore"

Uznani goregrindowcy z hiszpańskiego Haemorrhage ujawnili szczegóły premiery nowego longplaya.

"We Are The Gore", siódma i pierwsza od sześciu lat płyta madryckiego zespołu, trafi na rynek 6 października nakładem amerykańskiej Relapse Records.

Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.



Album nagrano w studiu Mpire w Madrycie. Za produkcję odpowiadali Alfredo i Javi Ustara. Masteringiem zajął się Brad Boatright (m.in. Obituary, Nails, Skinless).



Choć w tej kwestii nie ujawniono wszystkich szczegółów, wiadomo, że na "We Are The Gore" wśród gości usłyszymy byłych i aktualnych członków m.in. Carcass, Impaled, Ghoul oraz kultowej polskiej grupy Dead Infection.



Okładkę, tradycyjnie przedstawiającą Dr. Obnoxious, czyli dr Wstrętnego, maskotkę Haemorrhage, zaprojektował, jak zwykle, Luisma, gitarzysta i założyciel formacji.



Z utworem "Nauseating Employments" Haemorrhage z albumu "We Are The Gore" możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "We Are The Gore":



1. "Nauseating Employments"

2. "Gore Gourmet"

3. "We Are The Gore"

4. "Transporting Cadavers"

5. "Bathed In Bile"

6. "The Cremator's Song"

7. "Medical Maniacs"

8. "Forensick Squad"

9. "Gynecrologist"

10. "Miss Phlebotomy"

11. "C.S.C. (Crime Scene Cleaners)"

12. "Prosector's Revenge"

13. "Organ Trader"

14. "Intravenous Molestation Of The Obstructionist Arteries (O-Pus Vii)"

15. "Artifacts Of The Autopsy" (bonus).