"Gwiazdy Rocka" w TVP Rozrywka: Znamy szczegóły

6 marca w TVP Rozrywka zadebiutuje program "Gwiazdy Rocka". W przeciwieństwie do innych talent show, uczestnicy będą musieli śpiewać własne utwory.

Adam Konkol (na zdjęciu z Sarą Chmiel z grupy Łzy) będzie jurorem programu "Gwiazdy Rocka" /fot. Dominik Gajda /Reporter

Uczestników oceniać będzie jury w składzie Adam Konkol (lider, kompozytor i gitarzysta grupy Łzy), Przemek Myszor (gitarzysta Myslovitz), wokalistka jazzowa Karo Glazer i gitarzysta zespołu Niegrzeczni Krzysztof Ferdyn. Prowadzącym został Wojtek Kaczmarczyk.

"W swoich poszukiwaniach nie ograniczamy się jedynie do artystów rockowych, a pojęciem 'Gwiazdy Rocka' operujemy starając się działać na wyobraźnię i chcąc odwołać do czasów kiedy piosenki miały teksty opowiadające historie i melodie, które przechodziły do historii. Do tejże historii rock'n'rolla będziemy się też często w programie wracać" - czytamy w opisie programu.

Uczestnikom pomagać będą eksperci - "autorytety uznane już w branży muzycznej i nie tylko".

Na zwycięzców czekają nagrody - w tym nagranie i promocja własnej piosenki.

W finale przyszłą "gwiazdę rocka" wybiorą widzowie TVP.

Program nadawany będzie w poniedziałki o godz. 20:00.