Gwen Stefani wróciła na scenę po problemach z uchem

Gwen Stefani, której podczas podróży samolotem pękł bębenek w uchu, zaśpiewała na żywo w programie "The Voice", w którym jest jedną z trenerek.

Kariera wokalna Gwen Stefani była zagrożona /Kevork Djansezian /Getty Images

Do uszkodzenia bębenka doszło 25 kwietnia, podczas podróży Gwen Stefani z Los Angeles do Las Vegas, gdzie wokalistka miała wystąpić dwa dni później.

Niestety Stefani, którą przetransportowano do szpitala, zmuszona była odwołać swój koncert. Lekarze zabronili jej śpiewać i wsiadać do samolotu.

Ta informacja zaskoczyła i przygnębiła fanów amerykańskiej wokalistki, którzy przestraszyli się, że Gwen będzie musiała zakończyć karierę.

Mimo to gwiazda, która pełni funkcję trenera w amerykańskiej edycji "The Voice", powróciła na scenę. W programie, wraz ze swoimi podopiecznymi, wykonała nową wersję utworu "Fix You" brytyjskiej grupy Coldplay.