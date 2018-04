Gwen Stefani rezydentką w Las Vegas: To się dzieje!

25 koncertów w Las Vegas da Gwen Stefani, która dołączyła do grona wokalistek obejmujących rezydencję w stolicy hazardu.

Rezydentkami w słynnych kasynach w Las Vegas byli już m.in. Celine Dion, Britney Spears, Jennifer Lopez czy Elton John. Teraz dołączy do nich Gwen Stefani.

Wokalistka i była jurorka "The Voice" potwierdziła wiadomość na Twitterze, ujawniając, że koncerty odbędą się pod szyldem "Just a Girl". To tytuł przeboju jej grupy No Doubt z 1995 r.

Start serii 25 występów w Zappos Theater w Planet Hollywood Resort & Casino zaplanowano na 27 czerwca.

"To niesamowity zaszczyt. Dorastając w Anaheim w Kalifornii, nie mogłam sobie nawet wymarzyć, że pewnego dnia będę miała własny show w Vegas" - cieszy się 48-letnia gwiazda.

"To się dzieje!!!" - dodaje w promocyjnym filmiku opublikowanym w sieci.

Dolar z każdego biletu zostanie przekazany na konto organizacji Cure 4 The Kids Foundation, która pomaga dzieciom walczącym z chorobami zagrażającymi życiu.