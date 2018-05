Guns N' Roses: Teledysk "It's So Easy" po prawie 20 latach

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "It's So Easy" grupy Guns N' Roses. Klip czekał na swoją premierę prawie 20 lat.

Guns N' Roses w składzie, który nagrał płytę "Appetite for Destruction" /Universal Music Polska

21 lipca 1987 r. światem rocka wstrząsnęła premiera płyty "Appetite for Destruction" grupy Guns N' Roses. To do tej pory najlepiej sprzedający się debiut w USA.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Guns N'Roses Paradise City

Album do tej pory na całym świecie sprzedał się w ponad 30-mln nakładzie. To z tego wydawnictwa pochodzą takie przeboje, jak m.in. "Welcome to the Jungle", "Paradise City", "Sweet Child O' Mine" czy "It's So Easy" do dziś grane na koncertach.

29 czerwca do sprzedaży trafi specjalne rozszerzone wydanie tej płyty. Do promocji wybrano m.in. teledysk "It's So Easy".

Zdjęcia do tego klipu odbyły się w 1989 roku, ale teledysk wówczas nie został dokończony i przez wiele lat materiał czekał na ponowne odkrycie. Przy okazji poszukiwań dodatkowych materiałów do rozszerzonego wydania "Appetite For Destruction", odnaleziono materiał nagrany na taśmie 16 mm. Całość została odnowiona w formacie 4K UHD. Materiał z klipu połączono z ujęciami koncertowymi - zgodnie z życzeniem i pierwotnym założeniem członków zespołu.

Clip Guns N'Roses It's So Easy

Boks "Appetite For Destruction: Locked N' Loaded Edition" będzie dostępny w kilku formatach. Na nową wersję kultowego albumu trafią m.in.: nowy master z oryginalnych taśm analogowych, 12 zremasterowanych utworów pochodzących z EP-ek i B-side'ów, 25 niewydanych wcześniej demo z sesji nagraniowej Sound City z 1986 roku, kilka niewydanych utworów z sesji stworzonych pod okiem producenta "Appetite", Mike'a Clinka - w tym "Shadow of Your Love" nagrane miesiąc przed właściwymi sesjami do albumu oraz "Move to the City" (akustyczna wersja z 1998 roku).

Clip Guns N'Roses Shadow Of Your Love (Lyric Video)

Innymi ważnymi elementami zestawu będą dwie robocze wersje wielkiego hitu "November Rain", które oryginalnie było przewidziane jako ballada na "Appetite", covery Elvisa Presleya ("Heartbreak Hotel"), Aerosmith ("Mama Kin"), Rolling Stones ("Jumpin' Jack Flash" w wersji elektrycznej i akustycznej) oraz dwa utwory/jamy, których nigdy nie dokończono: "The Plague" i "New Work Tune".

Clip Guns N'Roses Welcome To The Jungle

Do wydania Blu-ray dołączona zostanie kolekcja teledysków, w tym niedokończony "It's So Easy". Wiele niespodzianek znajdzie się także w 96-stronicowej książce dołączonej do boksu.

Guns N' Roses w Gdańsku - 20 czerwca 2017 r. 1 6 Zobaczcie zdjęcia z koncertu Guns N' Roses w Gdańsku Autor zdjęcia: Źródło: fot. Karol Stańczak/karolstanczak.com 6

Skład, który nagrał ten materiał w 1987 r. tworzyli Axl Rose (wokal), Slash (gitara), Duff McKagan (bas), Izzy Stradlin (gitara) i Steven Adler (perkusja). Po latach kłótni i sporów Slash i Duff powrócili do Guns N' Roses w 2016 r. Niektórzy twierdzą, że to właśnie przypomnienie debiutu było głównym powodem ponownego zejścia się skłóconych liderów.



Rozpoczęta oficjalnie 1 kwietnia 2016 r. trasa "Not in This Lifetime... Tour" do tej pory przyniosła ponad 480 mln dolarów, co daje jej czwarte miejsce na liście najbardziej kasowych tras wszech czasów. Zespół ma na razie za sobą 125 koncertów, ale 3 czerwca rozpocznie się kolejna europejska odsłona, która obejmie następne 19 występów, w tym 9 lipca na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Obecnie na scenie występują Axl, Slash, Duff McKagan oraz Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara), Frank Ferrer (perkusja) i Melissa Reese (klawisze).