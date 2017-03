Gucci Mane i Nicki Minaj w klipie "Make Love"

Do sieci trafił wspólny teledysk rapera Gucci Mane'a i jego koleżanki Nicki Minaj.

Nicki Minaj w klipie "Make Love" /

"Make Love" na Youtube pojawiło się 29 marca i w ciągu dwóch dni obejrzano go ponad 1,5 miliona razy. Teledysk wyreżyserował Eif Rivera (tworzył klipy m.in. dla Fat Joe, Li Wayne'a, 50 Centa i French Montany).

Reklama

To kolejny teledysk Minaj w ostatnim czasie. W marcu można było ją zobaczyć również w klipie "Swalla" Jasona Derulo. Raperka skończyła nagrania do klipu "No Frauds", a pod koniec marca pochwaliła się również zdjęciami z planu teledysku do utworu "Light My Body Up" Davida Guetty.

Przypomnijmy również, że w utworze "Make Love" Nicki zaatakowała inną raperkę, Remy Ma.

Dyskografię Minaj zamyka "The Pinkprint" wydany w 2014 roku.



Gucci Mane po wyjściu z więzienia w maju 2016 roku (przebywał tam od 2014) nie próżnuje. W lipcu ukazała się płyta "Everybody Looking". Kilka miesięcy później raper pochwalił się albumami "Woptober" (październik 2016) i "The Return of East Atlanta Santa" (grudzień 2016). W 2017 roku fani otrzymali EP-kę "3 For Free", a planach jest także wypuszczenie płyty "Drop Top Wizop".

Zobacz klip "Make Love":