​Gruesome: Szczegóły premiery "Twisted Prayers"

Deathmetalowa grupa Gruesome z USA wyda 1 czerwca drugi album.

Jak już wcześniej informowaliśmy, tym razem zespół będący hołdem dla grupy zmarłego Chucka Schuldinera, nawiąże do stylistycznej zmiany, jaka dokonała się w twórczości Death na albumie "Spiritual Healing" z 1990 roku.

Gruesome podzielili się właśnie z fanami amerykańskiego death metalu nowym utworem "A Waste Of Life".

"’A Waste Of Life’ był doskonałą okazją do tego, by przemówić w imieniu Chucka i dać upust frustracji w konstruktywny sposób, czyli poprzez porządny, staromodny death metal. Wspaniale jest przejść do kolejnego etapu twórczości Death i zagospodarować nowy teren" - powiedział Matt Harvey, grający na gitarze wokalista Gruesome (oraz m.in. Exhumed).

"Choć czerpanie z surowych i paskudnych wzorców na (debiucie Gruesome z 2015 r.) ‘Savage Land’ było czystą przyjemnością, równie wspaniale jest móc zmierzyć się z kolejnym muzycznym i tematycznym wyzwaniem, tak jak zrobili to Chuck, James, Terry i Bill na ‘Spiritual Healing’. Mamy nadzieję, że zrobiliśmy to w sposób, na jaki zasługują ci muzycy" - dodał frontman Gruesome.

Drugi album Gruesome wyda filadelfijska Relapse Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu, w formacie kasetowym oraz w edycji cyfrowej.

Przypomnijmy, że płytę "Twisted Prayers" zarejestrowano pod okiem producenta Jarretta Pricharda (Exhumed, 1349, Goatwhore) w studiu New Constellation w Orlando na Florydzie. Okładkę zaprojektował Ed Repka (m.in. Death, Megadeth, Venom).



W roli gościa usłyszymy gitarzystę Jamesa Murphy’ego, niegdyś muzyka m.in. Death, Obituary o Testament.

Dodajmy, że Gruesome zagrają 20 lipca w warszawskiej Hydrozagadce i dzień później w klubie Red & Black w Chorzowie.

Z utworem "A Waste Of Life" Gruesome możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "Twisted Prayers":



1. "Inhumane"

2. "A Waste Of Life"

3. "Fate"

4. "Lethal Legacy"

5. "Fatal Illusions"

6. "Crusade Of Brutality"

7. "At Death’s Door"

8. "Twisted Prayers".