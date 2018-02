Gromee z utworem "Light Me Up" wygra Eurowizję 2018?

​Gromee zaprezentował swój utwór "Light Me Up", z którym powalczy o wygraną w polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji.

Gromme będzie reprezentował Polskę w Lizbonie? /materiały prasowe

"Light Me Up" to nowa propozycja od popularnego producenta muzycznego i DJ-a - Gromee'ego. W utworze swojego głosu użyczył Lukas Meijer, który współpracował już z Gromee'em przy jego poprzednim singlu "Without You".

"Light Me Up" to mieszanka charakterystycznego dla artysty elektronicznego brzmienia, muzyki house i popu. Teledysk do utworu nagrywany był w słonecznej Barcelonie.

Gromee już od kilku lat regularnie koncertuje po całej Polsce, a jego sety goszczą w klubach i festiwalach w kraju. W muzycznym dorobku ma single, które prezentowały stacje radiowe w Polsce i na świecie. Jego największe przeboje to: "Fearless", "Spirit", "Runaway" oraz wspomniany wcześniej "Without You". W ubiegłym roku za swoje dokonania został nagrodzony statuetką i statusem najlepszego producenta muzycznego i DJ-a w kraju.

Lukas Meijer znany jest głównie w rodzinnej Szwecji jako wokalista i autor muzyki oraz tekstów rockowego zespołu No Sleep For Lucy. Do tej pory miał zaszczyt współpracować z wieloma utalentowanymi ludźmi z branży muzycznej, m.in.: Steviem Aiello (30 Seconds To Mars), Tommym Henriksenem (Alice Cooper, Hollywood Vampires), czy nominowanym do Grammy Markiem Holmanem (Daughtry, Three Days Grace).

"Light me up" jest propozycją Gromee'go na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji - Lizbona 2018. Piosenka promuje również pierwszy album artysty - "Chapter One". Premierę płyty zaplanowano na 16 marca.

Zobacz teledysk "Light Me Up":



Clip Gromee Light Me Up ft. Lukas Meijer

Tracklista "Chapter One":

1. "Fearless" feat. May-Britt Scheffer

2. "Lingo" feat. Mahan Moin

3. "Follow You" feat. Wurld

4. "Light Me Up" feat. Lukas Meijer

5. "Spirit" feat. Mahan Moin

6. "Who Do You Love" feat. Wurld

7. "Without You" feat. Lukas Meijer

8. "Gravity" feat. Andreas Moe

9. "Runaway" feat. Mahan Moin

10. "All Night 2017" feat. WurlD

11. "Hurricane" feat. Terri B!

12. "2BA"

13. Ania Dąbrowska - "Nieprawda" (Gromee Remix)

14. Beata - "Upiłam się Tobą" (Gromee Remix)