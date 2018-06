Gromee kupił pianino niewidomemu Igorowi Sobierajskiemu

Niezwykły cover eurowizyjnego przeboju "Light Me Up" Gromee'ego w wykonaniu niewidomego 13-letniego Igora Sobierajskiego dotarł do krakowskiego DJ-a i producenta.

Igor Sobierajski otrzymał pianino od Gromee'ego /

Wszystko zaczęło się od coveru, który 13-letni Igor Sobierajski zamieścił w sieci. Jego klawiszowe wykonanie hitu "Light Me Up" szybko obiegło internet, a w końcu dotarło także do Gromee'ego. Do tej pory wideo zanotowało ponad 63 tys. odsłon.



Wideo Gromee - light me up w moim wykonaniu. Czytaj opis

Niedługo później doszło do spotkania niewidomego 13-latka i jego idola. Dla tego niezwykle uzdolnionego chłopca DJ przygotował wyjątkową niespodziankę.

W "Dzień dobry TVN" doszło do spotkania Igora z jego idolem. Gromee przygotował dla chłopca wyjątkową niespodziankę. Gdy Igor i zasiadający obok niego na kanapie rodzice dowiedzieli się, co to takiego, nie kryli wzruszenia. Po twarzy mamy niewidomego 13-latka zaczęły spływać łzy.

Reprezentant Polski na tegorocznej Eurowizji postanowił bowiem sprezentować Igorowi nowe pianino - dokładnie takie jak to, które znajduje się w studiu DJ-a.

Wideo Gromee z prezentem dla Igora Sobierajskiego (Dzień Dobry TVN/x-news)

Przed kamerami Igor obiecał Gromee'emu, że zaraz po powrocie do domu je przetestuje i nagra kolejny cover, który opublikuje na swoim kanale na YouTube. I jak powiedział, tak zrobił - Igor ponownie wziął na warsztat utwór polskiego DJ-a. Tym razem na nowym już sprzęcie zagrał nagrany w duecie z Mahan Moin przebój "Fearless".



Wideo Gromee - Fearles w moim wykonaniu. Czytaj opis.

Na youtubowym kanale Igora można znaleźć klawiszowe interpretacje innych przebojów - największą popularnością (rzędu kilkadziesiąt tysięcy odsłon) cieszą się przeróbki piosenek Aviciiego, Margaret i Luisa Fonsiego z Demi Lovato.

Eurowizyjna piosenka w wykonaniu krakowskiego producenta Gromee'ego i pochodzącego ze Szwecji wokalisty Lukasa Meijera ma ponad 14,8 mln odtworzeń. Polsko-szwedzki duet jednak nie awansował do finału 63. Konkursu Piosenki Eurowizji odbywającym się w tym roku w Lizbonie.



Clip Gromee Light Me Up ft. Lukas Meijer

Tegoroczną Eurowizję wygrała pochodząca z Izraela wokalistka Netta z piosenką "Toy".