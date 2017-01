Grim Reaper: Steve Grimmett stracił nogę

Na skutek poważnej infekcji lekarze musieli amputować nogę Steve'a Grimmetta, wokalisty metalowej grupy Grim Reaper. Trwająca trasa po Ameryce Południowej została przerwana.

Steve Grimmett (siedzi) stracił nogę /Oficjalna strona zespołu

Zespół Grim Reaper, jeden z weteranów New Wave Of British Heavy Metal, wznowił działalność w 2006 roku z inicjatywy wokalisty Steve'a Grimmetta - stąd też jego aktualna, oficjalna nazwa, czyli Steve Grimmett's Grim Reaper.

We wrześniu 2016 r. grupa wydała płytę "Walking In The Shadows", następcę "Rock You To Hell" z 1987 r.

To właśnie ten materiał Anglicy promowali na trasie w Ameryce Południowej. Po koncercie w Guayaquil (Ekwador) Steve Grimmett trafił do szpitala, gdzie lekarze odkryli, że wokalista walczy z agresywną infekcją w prawej stopie.

Zabieg chirurgiczny nie zatrzymał jednak infekcji, dlatego podjęto radykalną decyzję o amputacji kończyny.

"Wczoraj Steve miał amputowaną prawą nogę poniżej kolana. Infekcja była tak agresywna, że rozprzestrzeniła się od palców do kolana w ciągu wieczora. Rozmawiałam z nim krótko i był w dobrej formie, śmiał się i żartował. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie mógł wrócić do domu" - napisała w środę (18 stycznia) Millie Grimmett, żona lidera Grim Reaper.