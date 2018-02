Grateful Dead: John Perry Barlow nie żyje

Wieloletni autor tekstów dla grupy Grateful Dead, John Perry Barlow, zmarł w środę, 7 lutego, w wieku 70 lat.

John Perry Barlow miał 70 lat /Courtesy Everett Collection / East News

Według informacji, które podał serwis Billboard.com twórca zmarł we śnie w swoim domu.

John Perry Barlow pisał teksty dla kultowego zespołu Grateful Dead wraz z Bobem Weirem od początku lat 70. Z formacją współpracował do czasu jej rozwiązania w połowie lat 90.

Dla grupy Barlow napisał tekst do takich piosenek jak "Mexicali Blues", "Black-Throated Wind" oraz "Looks Like Rain".

Działalność twórcy nie skupiała się jedynie na pisaniu tekstów. Barlow był również założycielem organizacji Freedom of the Press Foundation, a także aktywistą i popularyzatorem internetu, działającym na rzecz wolnej i otwartej sieci.



"Widział internet jako podstawowe miejsce wolności, gdzie uciszane głosy mogą znaleźć odbiorców, a ludzie mogą łączyć się z innymi bez względu na odległość fizyczną" - czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez Cindy Cohn, stojącej na czele organizacji założonej przez Barlowa.

W czerwcu do sprzedaży ma trafić autobiografia współpracownika Grateful Dead pt. "Mother American Night: My Life in Crazy Times".