Grammy dla Megadeth przy dźwiękach... Metalliki

Legendarna thrashmetalowa grupa Megadeth zdobyła nagrodę Grammy.

Megadeth odbiera nagordę Grammy /fot. Kevork Djansezian / Getty Images

Kalifornijska formacja niepokornego Dave'a Mustaine'a zwyciężyła w kategorii najlepsze wykonanie - metal ("Best Metal Performance").



Statuetka złotego gramofonu trafiła do Megadeth za tytułowy utwór z wydanego pod koniec styczna 2016 roku albumu "Dystopia". Jest to pierwsza nagroda Grammy dla Megadeth (w sumie w ciągu całej kariery zespół był nominowany do tej nagrody aż 12 razy!).



Przypomnijmy, że w metalowej kategorii pretendentami do tegorocznej nagrody Grammy byli także Baroness (za utwór "Shock Me"), Gojira ("Silvera"), Korn ("Rotting In Vain") i Periphery ("The Prince In Wrong"); w kategorii najlepszy utwór - rock ("Best Rock Song") nominowano - bez powodzenia - Metallikę (kompozycja "Hardwired").



Skoro o Metallice mowa, za pewien zgrzyt uznać należy, że Megadeth odbierali nagrodę przy dźwiękach "Master Of Puppets"... Metalliki, z której z hukiem wyrzucono Mustaine'a w 1983 roku. Co kraj, to obyczaj...



59. gala rozdania nagród Grammy odbyła się w niedzielę wieczorem, 12 lutego, w Staples Center w Los Angeles.

