Grace VanderWaal prezentuje teledysk "Moonlight"

W sieci dostępny jest już teledysk do utworu "Moonlight". Jest to pierwszy singel zwiastujący debiutancki album zwyciężczyni 11. edycji amerykańskiego "Mam talent", Grace VanderWaal.

Grace VanderWaal się rozkręca /Adam Bettcher /Getty Images

Grace VanderWaal podczas castingu do "America's Got Talent" przed jurorami wykonała autorski utwór "I Don't Know My Name", akompaniując sobie na ukulele. Zasiadający w jury Howie Mandel, Simon Cowell, Mel B i Heidi Klum, podobnie jak widzowie zgromadzeni na sali, byli zachwyceni występem młodziutkiej artystki. Ci drudzy nagrodzili jej występ gromkimi owacjami na stojąco, a Howie Mandel zapewnił jej przepustkę do następnego etapu, wciskając złoty przycisk.

Wideo Grace VanderWaal: 12-Year-Old Ukulele Player Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2016

Reklama

Po występie na castingu do amerykańskiego "Mam talent" 12-latka stała się prawdziwą sensacją.

13-latka ostatecznie została zwyciężczynią programu, a po wygranej w "Mam talent" podpisała kontrakt z wytwórnią Columbia Records i w grudniu ubiegłego roku wydała pierwszą EP-kę "Perfectly Imperfect".

Obecnie Grace pracuje nad swoim debiutanckim albumem. W czerwcu w sieci pojawił się pierwszy singel zwiastujący to wydawnictwo, czyli utwór "Moonlight", a teraz dostępny jest już ilustrujący go teledysk w reżyserii Blythe Thomas.

W wywiadach Grace zdradza, że jej pierwsza płyta długogrająca będzie "bardziej wyprodukowana, z tym samym brzmieniem, ale mniej akustyczna" niż EP-ka. Debiutancki album VanderWaal ma ukazać się we wrześniu tego roku.

Zobacz teledysk "Moonlight":