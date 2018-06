Gorillaz z nową płytą "The Now Now". Zobacz teledysk "Humility"

Z zaskoczenia rysunkowa grupa Gorillaz zapowiedziała premierę nowej płyty "The Now Now". Album ukaże się już 29 czerwca.

Gorillaz w nowym składzie: od lewej Noodle, Ace, 2D, Russel Hobbs /Warner Music Poland

Wirtualny zespół Damona Albarna i Jamiego Hewletta powrócił po siedmioletniej przerwie płytą "Humanz", która ukazała się 28 kwietnia 2017 roku. Grupa na całym świecie sprzedała ponad 20 milionów płyt i wylansowała takie przeboje jak "Clint Eastwood", "19-2000", "Feel Good Inc.".



Reklama

Niewiele ponad rok później do sklepów trafi "The Now Now". Na płytę składa się 11 piosenek, które wyprodukowali Gorillaz, James Ford i Remi Kabaka.

Nagrania odbyły się w lutym 2018 roku w londyńskim Studio 13. Stały skład Gorillaz to 2D, Murdoc Niccals, Russel Hobbs i Noodle. Jednak tym razem, czasowo niedysponowany Murdoc został zastąpiony na gitarze basowej przez kreskówkowego łobuza z Gangreen Gang o imieniu Ace.

Dodajmy, że animowana formacja będzie jedną z głównych gwiazd tegorocznej edycji Open'er Festival w Gdyni - 6 lipca zagra na głównej scenie.

Poznaliśmy już dwa utwory z nadchodzącego albumu - "Humility" i "Lake Zurich". Do tego pierwszego singla powstał teledysk - klipy to ważna część uniwersum Gorillaz.

Za reżyserię odpowiada Jamie Hewlett. Klip nakręcono w Venice Beach w Kalifornii, u boku 2D na rolkach występuje w nim również aktor Jack Black.