Goran Bregović wysyła listy (nowa płyta "Three Letters from Srajevo")

6 października do sprzedaży trafi nowy album popularnego nad Wisłą bałkańskiego muzyka i kompozytora Gorana Bregovicia - "Three Letters from Sarajevo".

Goran Bregović zapowiada nowy album /AA/ABACA /East News

Pochodzący z Sarajewa muzyk, stworzył album zainspirowany swoim miastem - jego historią, zróżnicowaniem etnicznym, religijnym i całą masą paradoksów. Miastem, które jest nazywane "Jeruzalem Bałkanów".

Wideo GORAN BREGOVIĆ - "Three Letters From Sarajevo" - Trailer 1 (3 mins - 2017)

Na "Three Letters from Sarajevo", Goran Bregović połączył muzykę trzech różnych religii przy udziale swojej ukochanej Weddings and Funerals Orchestra. Jednocześnie zaprosił też do współpracy orkiestrę symfoniczną, która pojawia się w trzech instrumentalnych utworach z trzema rożnymi solo na skrzypcach (wschodnim, klezmerskim oraz klasycznym zachodnim), a także wokalistów - Rachida Taha, Riffa Cohena, Bebe i doskonale znanego polskiej publiczności Asafa Avidana.

Dodajmy, że w przyszły czwartek (14 września) rusza polska trasa Kayah & Goran Bregović, która obejmie siedem miast.

Oto szczegóły płyty "Three Letters from Sarajevo":



"Jalija" feat. Sifet & Mehmed

"Christian Letter" feat. Mirjana Neskovic

"Pero" feat. Bebe

"Duj Duj" feat. Rachid Taha

"Baila Leila" feat. Asaf Avidan

"Muslim Letter" feat. Zied Zouari

"SOS" feat. Rachid Taha

"Vino Tinto" feat. Bebe

"Jewish Letter" feat. Gershon Leizerson

"Mazel Tov" feat. Riff Cohen

"Made in Bosnia" feat. Sifet & Mehmed.