Gorący klip Davida Guetty ("Light My Body Up")

W sieci pojawił się wspólny klip Davida Guetty, Nicki Minaj i Lil Wayne’a do utworu "Light My Body Up".

Nicki Minaj wystąpiła w nowym klipie Davida Guetty /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Nowy klip francuskiego producenta do sieci trafił 5 maja. Od tamtego czasu zdobył 1,5 miliona wyświetleń. Za reżyserię teledysku odpowiada Benny Boom.

Reklama

"Light My Body Up" to nie pierwsza współpraca Guetty z Minaj i Lil Waynem. Wraz z raperką francuski producent nagrał przebój "Hey Mama", natomiast z raperem spotkał się już przy tworzeniu utworu "I Can Only Imagine".



Gwiazda przyznała, że początkowo miała nie znaleźć się w utworze, jednak wraz z Waynem zdecydowali się wziąć udział w tym przedsięwzięciu i zaskoczyć producenta.

Raperka w ostatnich tygodniach pojawiła się również gościnnie w teledyskach Gucci Mane’a ("No Love") oraz Jasona Derulo ("Swalla").

Zobacz klip "Light My Body Up":

Clip David Guetta Light My Body Up - ft Nicki Minaj & Lil Wayne

Sprawdź tekst utworu "Light My Body Up" w serwisie Tekściory.pl!