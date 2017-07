Gorąca Alicja Ruchała w Czarnogórze ("Summer Love")

Ponad 200 tys. odsłon ma już piosenka "Summer Love" śpiewającej modelki Alicji Ruchały. Podczas kręcenia teledysku w Czarnogórze ekipę ewakuowano w związku z groźnym pożarem.

Alicja Ruchała kręci teledysk do "Summer Love" /oficjalna strona wykonawcy

Alicja Ruchała była twarzą licznych modowych magazynów na całym świecie (m.in. "Vogue", "Elle" czy "Harper's Bazaar"). 28-latka może się też pochwalić podpisanymi kontraktami reklamowymi w Rosji i Turcji.

Clip Alicja Ruchała No Longer Want You

Na początku roku zadebiutowała jako wokalistka, prezentując teledysk "No Longer Want You". Do tej pory odtworzono go ponad 1,2 mln razy.

Największe zainteresowanie wzbudziła po tym, gdy w mediach pojawiły się informacje, że ta piosenka może znaleźć się w gronie utworów zgłoszonych do polskich preselekcji do Eurowizji. Ostatecznie nagranie nie znalazło się w gronie zakwalifikowanych do finałowej rozgrywki (TVP nie ujawnia pozostałych zgłoszeń).

Teraz modelka prezentuje najnowszy utwór "Summer Love". Do wakacyjnej piosenki nakręciła teledysk w Czarnogórze. W tabloidach możemy znaleźć doniesienia z planu, podczas którego Alicja miała przeżyć "prawdziwy horror".

"Prace nad klipem przez chwilę były zagrożone przez pożar, który zmusił całą ekipę do ewakuacji. Ogień rozprzestrzeniał się po wzgórzach, na których Ruchała wynajęła willę do kręcenia teledysku" - czytamy w "Fakcie".

Clip Alicja Ruchała Summer Love (Lyric Video)

Autorami piosenki są pochodzący ze Szwecji kompozytorzy i producenci Viktor Svensson, Michel Zitron, John Martin i Joakim Jarl.

Dodajmy, że Alicja Ruchała wykona "Summer Love" na reaktywowanym festiwalu w Sopocie.