Golec uOrkiestra świętuje 20-lecie

20 lat minęło? To niemożliwe... A jednak: Golec uOrkierstra powstała w 1998 roku i obchodzi 20-lecie działalności. Zespół zaprasza w niedzielę (22 kwietnia) na jubileusz, do katowickiego Spodka.

Golec uOrkiestra świętuje 20 lat na scenie AKPA

Ich droga na szczyt nie była łatwa. Wytwórnie płytowe odrzucały ich demo, uznając, że śpiewanie o owieczkach i górach nikogo nie zainteresuje. Więc sami założyli wytwórnię, nagrali i wydali płytę, którą pakowali z całą rodziną w kuchni rodzinnego domu w Milówce. Na lokalnym bazarku pierwszego dnia sprzedali w ciągu godziny 3 tys. egzemplarzy...



Ale Golec uOrkiestra to nie tylko folklor. To także jazz, swing i elementy rocka. "Ściernisco", to jedyny polski utwór rozrywkowy, który wymienił prezydent USA. Stało się to podczas wizyty w Warszawie Georga W. Busha, który jako przykład polskiej przedsiębiorczości przytoczył słowa piosenki: "Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco".

Byli też ostatnią polską kapelą, która zagrała dla Jana Pawła II podczas jego ostatniej pielgrzymki do kraju.

W niedzielę w Katowicach bracia Łukasz i Paweł oraz reszta zespołu zagrają koncert, jakiego jeszcze nie było: podróż przez lata naznaczone przebojami, które znamy na pamięć - "Lornetka", "Pędzą konie", "Pieniądze to nie wszystko", "Crazy Is My Life", "Słodycze" czy wspomniane "Ściernisco".

"Najbliższe koncerty to nie tylko podsumowanie dotychczasowych dokonań, ale także wiele niespodzianek, wyjątkowi goście, a być może również zapowiedź kolejnych płyt zespołu. Proszę przeżyć z nami te chwile, wspominać i cieszyć się muzyką" - zachęcają bracia.



Kolejne jubileuszowe koncerty Golec uOrkiestra zagra 29 kwietnia w Łodzi, 11 maja w Warszawie, 12 maja we Wrocławiu, 18 maja w Krakowie, 19 maja w Poznaniu, 20 maja w Gdańsku i 25 maja w Lublinie.