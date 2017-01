Goldfrapp wraca (nowy utwór "Anymore")

Na tę wiadomość czekało wielu fanów brytyjskiego duetu Goldfrapp. 31 marca na półki sklepowe trafi ich siódme wydawnictwo "Silver Eye". "Anymore" to tytuł premierowego singla z płyty.

Goldfrapp szykuje się do premiery nowej płyty /Jamie McCarthy / Getty Images

"Silver Eye" to następca "Tales Of Us" z 2013 roku. Alison Goldfrapp i Will Gregory spędzili 10 dni w Dallas ze zdobywcą nagrody Grammy - producentem Johnem Congletonem (St. Vincent, John Grant, Wild Beasts). Do współpracy nad nowym materiałem muzycy zaprosili takich artystów jak Bobby Krlic aka The Haxan Cloak czy Leo Abrahams. Za miksy odpowiedzialny jest David Wrench (The XX, FKA Twigs, Caribou).

Reklama

"Nie lubimy się powtarzać. Często odnosimy się do rzeczy, które właśnie zrobiliśmy. Lubimy ten stan niepewności kiedy jeszcze nie wiemy, co z tego wyniknie. Dochodzimy do sedna w wyniku dłuższego procesu. Nasi fani, którzy wspierają nas od lat doskonale to rozumieją i są podekscytowani tym, że nigdy nie wiedzą czego można się po nas spodziewać" - mówi Alison Goldfrapp.



"Pracę nad albumem porównałbym do zagubienia w lesie. Nigdy nie masz pewności, że obrałeś właściwy kierunek i dokąd zaprowadzi cię droga. Może wyprowadzi Cię na manowce, a może napotkasz coś interesującego. Nie wiesz w którym momencie przerwać tę wędrówkę, bo tuż za rogiem możesz odkryć coś znacznie piękniejszego" - dodaje Will Gregory.

Albumowi towarzyszą wizualizacje, których autorką jest sama Alison. Wszystkie zdjęcia powstały na jednej z Wysp Kanaryjskich - Fuerteventurze. Czarny wulkaniczny piasek, surowe klify, tajemnicze wydmy oraz bezkres błękitnego nieba podkreślają dramaturgię muzyki, którą usłyszymy na płycie. Bohaterami zdjęć są bliźniacy, których artystka wypatrzyła na ulicach Londynu.



Posłuchaj utworu "Anymore":