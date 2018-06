Goldfrapp i Dave Gahan w duecie ("Ocean")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Ocean", w którym grupie Goldfrapp towarzyszy Dave Gahan, wokalista Depeche Mode.

Alison Goldfrapp wystąpiła w duecie z Dave'em Gahanem z Depeche Mode /NIKLAS HALLE'N / AFP

"Ocean" zapowiada płytę "Silver Eye: Deluxe Edition" Goldfrapp, która ukaże się 6 lipca.

Album będzie dostępny w formie podwójnego CD oraz bonusowej płyty z remiksami i alternatywnymi wersjami niektórych utworów.

To poszerzona wersja wydanej w marcu 2017 r. płyty "Silver Eye", która dotarła do 6. miejsca brytyjskiej listy przebojów. Materiał powstał we współpracy z producentem muzycznym i zdobywcą nagrody Grammy Johnem Congletonem (St. Vincent, John Grant, Wild Beasts). W projekcie wziął również udział Bobby Krlic, aka the Haxan Cloak oraz Leo Abrahams.

Clip Goldfrapp Ocean - feat. Dave Gahan

Teledysk "Golden" został nakręcony na wyspie Fuerteventura. Z kolei zdjęcia z udziałem wokalisty Depeche Mode Dave'a Gahana powstały w Madrycie.

"Czas spędzony na planie z Dave'em był dla mnie bardzo cenny. Jestem zadowolona z końcowego efektu" - mówi wokalistka Alison Goldfrapp.