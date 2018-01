Glenn Frey zmarł z powodu zaniedbania lekarza? Wdowa idzie do sądu

Wdowa po członku The Eagles, Glennie Freyu, Cindy Frey, postanowiła złożyć w sądzie pozew przeciwko personelowi ze szpitala Mount Sinai w Nowym Jorku. Kobieta zarzuca im, że to z powodu ich błędu zmarł jej mąż.

Glenn Frey zmarł 18 stycznia 2016 roku /Larry Busacca /Getty Images

Glenn Frey z The Eagles zmarł 18 stycznia 2016 roku w Nowym Jorku. Jako przyczynę śmierci podano powikłania związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i zapaleniem płuc.

Frey podupadł na zdrowiu już nieco wcześniej. W 2015 roku nie mógł uczestniczyć wraz z The Eagles podczas gali The Kennedy Center Honor (wręczenie nagrody ostatecznie przełożono o rok). Wówczas rzecznik formacji mówił, że Frey przejdzie operację chirurgiczną, po której będzie potrzebował czasu na rehabilitację.

Dwa lata po śmierci muzyka, wdowa Cindy Frey zdecydowała się złożyć pozew przeciwko personelowi szpitala oraz gastroenterologowi Stevenowi Itzkowitzowi, którego pacjentem od października do listopada 2015 roku był Glenn Frey. Według wdowy w tamtym czasie doszło do rażących zaniedbań w leczeniu choroby jelit muzyka.

Według Reutersa lekarz wraz z jego współpracownikami zostali również oskarżeni o nieinformowanie o zagrożeniu i skutkach ubocznych terapii. W pozwie skierowanym do sądu czytamy:

"Glenn Frey z tego powodu był chory, obolały, niedołężny i unieruchomiony". Dodatkowo miał cierpieć fizycznie i psychicznie aż do śmierci.

Żona gwiazdora domaga się odszkodowania, jednak nie ujawniono, o jaką sumę chodzi.



Glenn Frey założył zespół The Eagles wraz z perkusistą i wokalistą Donem Henleyem w 1971 r. w Los Angeles. Dołączyli do nich Bernie Leadon i Randy Meisner. Wcześniej muzycy występowali jako grupa akompaniująca na estradzie piosenkarce rockowej Lindzie Ronstadt.

The Eagles wypracowali własny styl będący mieszaniną rocka z muzyką country. Szybko stali się jednym z najpopularniejszych grup muzyki pop lat 70. ub. wieku. Wylansowali takie przeboje jak "Hotel California", "Peaceful Easy Feeling", "Already Gone" i "Take It Easy". Większość z tych utworów napisali i skomponowali Frey z Henleyem.

Zespół, który rozpadł się w rezultacie ciągłych kłótni w 1980 r., sprzedał na całym świecie ponad 150 mln płyt.

Po rozpadzie zespołu Frey kontynuował karierę jako artysta solowy. Nagrał m. in. przebój "The Heat is On" wykorzystany w filmie z 1984 r. "Gliniarz z Beverly Hills".

Zdjęcie Glenn Frey wraz z żoną / Alberto E. Rodriguez / Getty Images

The Eagles na reaktywowali się w 1994 roku by nagrać album "Hell Freezes Over" (Piekło zamarza). Tytuł był żartobliwą aluzją do wypowiedzi Henleya, który powiedział wcześniej, że zespół znów wznowi wspólne występy "kiedy piekło zamarznie".

W 2012 r. Glenn Frey wydał swój piąty i ostatni album solowy - "After Hours". Dyskografię The Eagles zamyka podwójny album "Long Road Out of Eden" (2007). W latach 2013-2015 zespół zagrał trasę "History of the Eagles - Live in Concert" (w sumie ponad 140 koncertów) promującą dokument "History of the Eagles".