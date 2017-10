Glen Hansard z nową płytą "Between Two Shores"

18 stycznia 2018 r. ukaże się trzecia solowa płyta Irlandczyka Glena Hansarda, pamiętanego z filmu "Once" - "Between Two Shores".

Następca nominowanego do Grammy "Didn't He Ramble" (2015) został wyprodukowany przez samego Glena Hansarda, który po raz pierwszy wystąpił w tej roli.

To 10 nagrań z ostatnich sześciu lat, bo irlandzki muzyk postanowił wrócić do pomysłów z wcześniejszych sesji i domowych nagrań.

Materiał powstawał w Black Box Studios we Francji (pomagał mu producent David Odlum), Nowym Jorku i Chicago w USA.

W nagraniach towarzyszyli mu m.in. Thomas Bartlett, Brad Albetta i Rob Moose, z którymi nagrywał debiutancki solowy album "Rhythm and Repose" (2012) oraz członkowie jego koncertowej grupy: Joseph Doyle, Rob Bochnik, Graham Hopkins, Justin Carroll, Michael Buckley, Ronan Dooney i Curtis Fowlkes.

Oto szczegóły płyty "Between Two Shores":



1. "Roll On Slow"

2. "Why Woman"

3. "Wheels on Fire"

4. "Wreckless Heart"

5. "Movin’ On"

6. "Setting Forth"

7. "Lucky Man"

8. "One of Us Must Lose"

9. "Your Heart’s Not in It"

10. "Time Will Be the Healer".