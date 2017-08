Glasspop na własnych zasadach ("I Need Somebody")

Poniżej premierowo możecie zobaczyć teledysk do debiutanckiego singla poznańskiej grupy Glasspop - "I Need Somebody". Kwartet we wrześniu planuje wydać pierwszą płytę.

Glasspop debiutuje /materiały promocyjne

Początki Glasspop sięgają 2016 r., jednak grupy nie tworzą całkowici debiutanci - wcześniej muzycy wchodzili w skład takich zespołów, jak UFly, Hot Water, Chupa, Wolna Sobota, Alpha Dog i Tfaruk Love Communication.

Glasspop to: Marcin "Maverick" Kujawa (wokal), Piotr Tarnawski (bas), Maciej Zdanowicz (gitara) i Antek Cepel (bębny).

"Glasspop to odpowiedź na nasze muzyczne poszukiwania i próba zdefiniowania samych siebie jako artystów. Chcemy tworzyć i być na muzycznej scenie na swoich własnych zasadach" - mówią muzycy.

Wiosną zespół podpisał kontrakt z brytyjską wytwórnią HTT Records. Pierwszy singel "I Need Somebody" zadebiutował w radiostacjach w Polsce, Holandii i Wielkiej Brytanii w czerwcu b.r. To właśnie do tego utworu grupa przygotowała teledysk.



"Często nie potrafimy powstrzymać się od rzeczy i czynów, które są destruktywne dla otoczenia i dla nas samych. Wiemy, że jesteśmy jak ćma, która spali się w ogniu, jednak magnetyzm światła okazuje się silniejszy. Balansujemy na linie, podpalamy lont i siadamy na bombie. Czasem serce jest silniejsze od rozumu i prowadzi nas do pięknej katastrofy. Najtrudniejszy jest wybór głosu, za którym powinniśmy podążać..." - mówi Marcin "Maverick" Kujawa.



W listopadzie Glasspop rozpocznie trasę koncertową promującą debiutancki album. Zagra między innymi jako gość specjalny gwiazdy duńskiej sceny rockowej - Mew. W planach są koncerty w Berlinie, Warszawie i Gdańsku.